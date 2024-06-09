港投公司将与AI科企合作 陈茂波预计港创科更活跃

香港投资管理有限公司将与一家聚焦工业人工智能（AI）大模型及智能制造的香港科技企业签订合作协议，香港财政司司长陈茂波预计，随着港投公司的合作伙伴数量逐步增加，香港的创科生态圈必定更为活跃。

陈茂波星期天（6月9日）发表网志说，香港投资管理有限公司下星期三（12日）将与一家市场估值超过10亿美元（13.5亿新元）的港产“独角兽”科企签订战略合作协议。这家科企聚焦工业的AI大模型及智能制造，与港投公司的合作将包括扩大在港的研发及人才培训，加快区域经济的智能化转型等。

陈茂波说，工业领域的AI应用一直比较分散，不同产业之间的技术也难以复制，成为了行业的痛点。不过，AI大模型的高效学习和标准化系统，让技术可以快速调整，以适应和配合跨行业的不同需要。这些“数智工人”不单可以承接枯燥重复的工序，更能为高精密制造提供人力所不能及的高精度，以及大批量的生产能力。

陈茂波预期，随着港投公司的合作伙伴数量逐步增加，加大在香港投入的科企数目也会增多，香港的创科生态圈必定更为活跃，发挥的汇聚力将更为明显，相信港投公司的好消息将陆续传来。

陈茂波也期待未来有更多本地培育的科企能达到“独角兽”规模，同时会积极吸引更多初创落户及鼓励更多年青人创业。根据投资推广署“2023年初创企业统计调查”，去年香港的初创企业数目超过4250家，按年上升约7%，当中约两成创办人来自欧美等地区。他相信未来更多有着多元背景和理念的人士将汇聚于此，为香港初创生态圈增添动力，促进更良性的发展循环。

陈茂波最后说：“我们正透过不同方法和政策工具，希望催生新产业、新模式、新动能，因地制宜的培育和发展新质生产力，推动经济高质量发展。”