中国大使：牢记建交初心 顺应中菲人民心声

中国和菲律宾在南中国海的紧张局势升温之际，中国驻菲律宾大使黄溪连说，中菲传统友谊弥足珍贵，要牢记中菲建交初心，顺应两国人民共同心声，携手同行。

据中国驻菲律宾大使馆官方微信公众号消息，黄溪连星期天（6月9日）出席由菲华商联总会、马尼拉市政府联合举办的庆祝第23个中菲友谊日暨菲律宾独立126周年“万人友谊行”活动并致辞。

黄溪连致辞时说，大家刚刚一同走过的比诺多-因特拉穆罗斯（B-I）大桥，象征着中菲两国千年传统友谊，两侧的中菲友谊园是专门为纪念中菲两国人民携手并肩抗击冠病疫情而设立的，体现了两国人民千百年来和睦相处、守望相助的优良传统。

他表示，今天的健步行设立了“万人友谊行”主题，反映了中菲两国广大民众希望增进相互了解、传承传统友谊的共同心声。

黄溪连说，中菲传统友谊弥足珍贵，值得双方共同珍惜和精心呵护。“让我们牢记中菲建交初心，顺应两国人民共同心声，携手同行，为中菲关系健康稳定发展贡献力量、保驾护航。”

6月9日是中菲建交49周年纪念日和第23个中菲友谊日。“万人友谊行”活动于星期天清晨5时半正式开始，从有着430年历史的马尼拉中国城出发，路径B-I大桥，最后抵达菲民族英雄博尼法西奥纪念公园。

南中国海局势近来升温，中菲两国在主权有争议的水域接连发生紧张对峙，中方船只曾使用水炮驱离菲方船只，马尼拉为此抗议。菲律宾一支约200人组成的民间船队也曾前往南中国海有主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）展开运送补给行动，中国外交部对此表示会依法维权反制，并警告后果全由菲方承担。