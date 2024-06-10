孙卫东：美国为首域外势力推进在南中国海军事部署激化分歧

中国外交部副部长孙卫东出席东亚合作系列高官会后说，目前南中国海的最大安全挑战来自域外，并指以美国为首的域外势力推进在南中国海军事部署和行动，挑唆激化涉海分歧和矛盾。

据新华社报道，孙卫东6月7日至8日率团赴老挝出席亚细安与中日韩（10+3）高官会、东亚峰会高官会和亚细安地区论坛高官会。

孙卫东在会后接受媒体采访时说：“关于南海问题，中方指出，目前南海的最大安全挑战来自域外，以美国为首的域外势力从地缘政治目的出发，操弄集团政治和阵营对抗，推进在南海军事部署和行动，挑唆激化涉海分歧和矛盾，损害沿岸国正当权益。”

孙卫东说，中国对南中国海诸岛拥有无可争辩的主权，致力于按照双轨思路，同南中国海当事国通过对话协商妥善管控争议；同亚细安国家全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，积极推动“南中国海行为准则”磋商不断取得新进展，共同维护南中国海和平稳定大局。

针对美国在本地区部署中程导弹系统，孙卫东说：“中方指出，美方做法将本地区拉入军备竞赛漩涡，将整个亚太地区置于地缘冲突的阴影之下，严重开历史倒车，严重危害地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。”

孙卫东强调，中国坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何域外势力在本地区挑起军备竞赛，坚决反对将地区国家当作霸权工具和地缘战略棋子。

他也说，刚刚结束的东亚合作系列高官会上，地区国家就当前形势下把握东亚机制发展正确方向、推进各领域务实合作等深入交流，达成广泛共识，为今年东亚合作领导人系列会议和外长会做准备。

孙卫东续称，会议还就巴以冲突、乌克兰危机、朝鲜半岛、缅甸、气候变化、网络安全、人工智能等国际地区热点问题和新兴领域合作交换了意见。“中方阐述了在有关问题上的原则立场，对美西方涉华谬论予以严正驳斥。”

在谈及与会各方就国际地区形势和热点敏感问题进行讨论时，孙卫东说，高官会上，中国强调亚太是和平发展的高地，支持亚细安中心地位，支持以亚细安方式推进区域安全合作，支持以和平手段解决分歧和争端，呼吁树立平等、合作的安全理念。

孙卫东也说，中国重申坚持协商一致、照顾各方舒适度等原则，丰富合作议题，积极应对网络安全、气候变化、人工智能等新兴挑战，维护共同安全利益。中国明确支持以亚细安为中心的区域安全架构，坚持开放共赢理念，兼顾各方诉求，包容各方利益，构建均衡、有效、可持续的区域安全架构，而不是另起炉灶，搞封闭排他的小圈子、小集团。