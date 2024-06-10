云林县长：台海和平、互惠互利是参与海峡论坛目标

台湾云林县县长张丽善将台海和平、互惠互利、共存共荣列为她前往中国大陆参与海峡论坛的目标。

据台湾中时新闻网报道，张丽善星期天（6月9日）在一场活动上告诉在场记者，台湾总统赖清德在就职演说中表明，希望透过对话避免对立跟对抗，透过交流彼此互相了解，能够当和平舵手。

张丽善认为，对话跟交流是参加海峡论坛时最重要的一环，并形容没有对话就没有理解，没有交流就没有和平。

张丽善称，她出席海峡论坛，是追求赖清德的目标，即希望台海能够和平，甚至能够互惠互利、共存共荣，并说：“我想这是我们的目标。”

张丽善也说，台湾农渔业、观光业和传统产业因两岸情势而受到冲击，所以她认为在化解与两岸关系有关的问题方面，参加两岸论坛应该是一个非常重要的时刻。

台湾媒体报道，海峡论坛将在星期六（6月15日）举行。《联合报》早前报道，张丽善宣布她将出席并解释，近几年来两岸关系紧张，也直接冲击到许多产业，而参与海峡论坛主要是希望能促成两岸对话与交流。

台湾陆委会上星期四（6日）在记者会证实，云林及金门两个地方的首长申请赴陆参与海峡论坛。

陆委会在新闻稿中指海峡论坛是中国大陆主办的大型两岸交流活动，历来借由这项活动对台宣传反独、促融、促统立场，并伺机进行统战分化。

陆委会也说，根据政府政策立场，禁止中央机关人员参与，不乐见台湾的地方政府与会，并奉劝民众勿配合中国大陆对台统战。