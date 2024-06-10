国泰行政总裁：多个国际航线恢复至疫前水平

香港国泰集团行政总裁林绍波说，国泰很多国际航线已恢复至冠病疫情前的水平，并称中国大陆将成为国泰集团重要的人才基地，预计2025年在大陆招聘的空中乘务员、见习机师、资讯科技人员等将达4000人。

林绍波在澎湃新闻星期六（6月8日）刊登的访问中说：“目前，国泰集团客运航班数量已恢复至疫情前80%，并致力于2025年第一季度重建至疫情前100%。”

林绍波还说，集团很多国际航线已恢复至疫情前水平，如每天四至五个航班往来伦敦。他介绍，截至今年4月，国泰集团营运的航线涵盖美洲七个航点、欧洲九个航点、大陆及台湾18个航点、亚洲27个航点、西南太平洋六个航点，以及中东及非洲的三个航点。

他指出，随着中国免签朋友圈不断扩大，集团预计今年暑期出行需求将持续释放，出境游市场将较为火热。今年以来，民航市场增长势头延续，多个节假日的旅客运输数据创下新高。

林绍波举例称，截至目前，国泰今年7至8月的预订量同比增超六成。除了香港、新加坡等传统短途热门目的地，纽约、温哥华等长航线的预订量也明显增加。

他指出，随着更多大陆城市被纳入大陆赴港“个人游”城市，香港旅游业也将迎来新契机。目前，集团每周提供约210对航班往来香港和大陆17个城市的19个航点，今年也将持续在北京、温州、杭州、重庆、厦门、西安、青岛等地增加航班。

招聘员工方面，林绍波说，大陆将成为国泰重要的人才基地。他指出，今年以来，国泰已在香港、大陆及海外等多地展开招聘活动，并预计于2025年在大陆招聘的人才将达到4000人，包括但不限于空中乘务员、见习机师、资讯科技人员、地勤人员、客户服务员等岗位。

受疫情重创的香港国泰航空，在疫情防控放开后依然面临人手不足等问题。去年12月29日到今年1月1日期间，国泰取消超过50个航班，之后也陆续取消多个航班。林绍波早前承认，国泰在规划机师排班表时出错，低估候命机师人数，到真正运作时发现人手不足抵消流感高峰期缺勤人数，唯有取消部份航班，才能维持运作。