中国官方处置一批发布虚假信息诋毁企业形象账号

中国国家网信办开展优化营商网络环境、整治涉企侵权信息乱象行动，关闭了一批涉及散布谣言、诋毁企业形象、抹黑攻击企业的互联网账号。

据“网信中国”微信公众号星期六（6月8日）消息，国家网信办​​近期组织开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动，指导网站平台加强网上涉企信息内容管理，处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规行为。

网信办通报称，“墨子商业论”等账号散布谣言信息，恶意诋毁企业形象。微信视频号“墨子商业论”“兆基弟弟”、今日头条账号“老百姓那点事儿”、百家号“一条鱼影评”、微博账号“奶茶甜度超标kk”等，恶意解读某饮用水企业股权结构、产品包装图案，散布虚假信息和极端言论，抹黑诋毁企业形象。

通报指，“奇偶派”等账号歪曲解读涉企公开信息，谋取非法利益。某文化传播有限公司在抖音、网易、知乎等多个网站平台上注册“奇偶派”账号，蓄意发布对某信息科技公司年度财务报表进行负面解读的信息，并在该信息科技公司与其沟通信息内容真实性问题时，借机胁迫要求签订商业合作协议。

通报提到，抖音账号“小牛说车”、懂车帝账号“小牛说车new”、今日头条账号“黄小牛new”，为博眼球、吸流量，多次发布短视频，歪曲捏造事实、恶意诋毁某品牌汽车质量和该汽车企业、创始人形象声誉。

通报还说，微博账号“刘步尘”、抖音账号“我是东爷”、百家号“步尘观察”，发布涉某企业及其高管人员虚假不实信息，并与低俗话题关联。微信视频号“星宇卡车帝”，散布某品牌汽车因发动机存在环保超标问题被强制召回的不实信息；“橡果商业评论”等账号蹭炒涉企热点，抹黑攻击企业。腾讯新闻账号“橡果商业评论”、网易号“橡果商业”，蹭炒涉企热点，以“独家对话”形式，发布涉企虚假不实信息。微博账号“数码帅姐”“就喜欢跑跑跑”“熊哥爱车”，存在刷帖控评等网络水军行为，恶意抹黑攻击某企业产品。

上述账号均已被网站平台关闭或禁言。