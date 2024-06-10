中科院内设机构调整：新设前沿科学与基础研究局等

中国科学院进行内设机构调整，新设前沿科学与基础研究局、科技基础能力局等。

中国科学院官网5月30日发布一则由中科院党组发布的《关于魏志祥等同志职务任免的通知》，披露了内设机构调整的动向。

通知公布，魏志祥、沈毅任前沿科学与基础研究局副局长；文亚任可持续发展研究局局长；魏勇、许航任可持续发展研究局副局长；卢方军、杨为进任科技基础能力局副局长；谢高岗任财务与资产管理局局长；罗雯任财务与资产管理局副局长；利斌任财务与资产管理局副局长；尹叶任财务与资产管理局副局长。

据澎湃新闻报道，上述通知中提及的前沿科学与基础研究局、可持续发展研究局、科技基础能力局、财务与资产管理局均为官方首次公开披露。

对比中科院官网公布的院机关配置，此前的前沿科学与教育局、科技促进发展局、科学传播局以及条件保障与财务局已不再出现在院机关之列。

其中，魏志祥、沈毅此前担任前沿科学与教育局副局长；文亚此前担任科技促进发展局局长，魏勇、许航此前任副局长；卢方军、杨为进此前担任科学传播局副局长；谢高岗此前担任条件保障与财务局局长，罗雯、利斌、尹叶此前担任副局长。

据中科院各机关官网的介绍，新设的前沿科学与基础研究局负责数学、物理学、化学、天文学、力学、生命科学、基础前沿交叉等领域的学科建设、发展规划、科研平台建设与管理，相关领域重大科技任务的培育、争取、组织、协调与管理等。

可持续发展研究局负责农业科技、生物技术、地球与资源、大气海洋科学与生态环境等领域的学科建设、发展规划、科研平台建设与管理，相关领域重大科技任务的培育、争取、组织、协调与管理等。

科技基础能力局负责科技基础能力建设的统筹规划与组织协调、重大科技基础设施建设与管理、科学数据系统的建设运维、开放利用等工作。