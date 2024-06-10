港媒：大陆无人机飞金门投传单 涉事企业被约谈后下架影片

中国大陆无人机飞到台湾外岛金门上空，并投下印有统战宣传语的传单。据香港媒体报道，涉事公司为一家福建科技公司，在大陆被约谈后，公司已下架投掷传单的影片。

综合《联合报》《自由时报》等台媒早前报道，抖音账号“中利科技”直播，一架无人机上星期六（6月8日）下午，从福建大嶝岛往金门马山观测站空投传单，上面写着“台湾，台湾，归来兮。认祖归宗，天经地义”等话语。中利科技在抖音上的简介显示，该公司的IP属地在福建。

香港《明报》星期一（10日）报道，涉事公司为福建中利科技公司。报道引述中利科技总经理卢增浩称，无人机“三进三出”金门，其间正值台湾参谋总长梅家树视察金防部、台湾国防部长顾立雄在立法会回应大陆进入12海里范围如何处置。

卢增浩说，空投传单事件“影响很大”、“对岸（台湾）投诉到（大陆）中央”，公司负责人被大陆当局约谈后下架影片。不过他说，影片虽已下架，但抖音帐号未被封禁，公司业务也正常运行。

卢增浩也说，这架可载重一公斤的小型无人机通过事先设定好的程序完成飞行、投放传单和拍摄，并非实时遥控操作。

报道称，位于福建泉州的中利科技成立于2018年，与华南理工大学、哈尔滨工业大学等大学合作开发、生产定制用途的旋翼无人机。

金门县政府就此事表示，不论是金门或邻近区域的无人机玩家，应以安全合法的操作规范来执行摇控无人机。

台湾陆军金门防卫指挥部则批评，这种为“提升社群流量、知名度”而以无人机空投传单的行为“不顾引发台湾民众反感、破坏两岸关系”。