曾旅居韩国的大熊猫福宝后天将与中国民众见面

今年4月从韩国返回中国的大熊猫“福宝”，将于星期三（6月12日）与中国民众见面。

中国大熊猫保护研究中心星期天（9日）通过官方微信公众号通报上述消息。

据通报，今年4月3日，大熊猫“福宝”结束在韩国爱宝乐园的旅居生活，回到中国并入住熊猫中心卧龙神树坪基地。熊猫中心组建专业技术团队，制定饲养管理方案，通过饲养员对“福宝”进行行为训练、爱心饲喂、身体接触、语言交流等方式，帮助“福宝”适应家乡的生活。

隔离检疫期间，“福宝”适应状况良好，与饲养员建立了信任。隔离检疫期满后，“福宝”搬入卧龙神树坪基地繁育园区域，通过圈舍间的交流窗，与左邻右舍的大熊猫进行声音和气味的交流，逐渐融入大熊猫种群生活。经过饲养团队的观察和评估，“福宝”适应情况整体较好，于近日搬入新居，并将在6月12日与公众正式见面。

卧龙神树坪基地专家程建斌介绍，为了让“福宝”适应新的圈舍并顺利与公众见面，基地综合考虑了“福宝”自身的适应情况、圈舍环境以及园区接待量、文明参观等方面的因素，在减少大熊猫产生应激、圈舍选址、清洁消毒、安全排查、园区安保等方面做了大量准备工作。

程建斌说，见面会当天，园区会限流，现场也会管控。如果没有特别情况的话，“福宝”近期都会对外展出，公众可以错峰出行。

为做好“福宝”见面会安全保障工作，卧龙神树坪基地将于星期二（11日）中午12时至下午5时，星期三上午9时至中午12时实施闭园，其余时间可正常入园参观。

另据韩国《朝鲜日报》4月10日报道，韩国民众4月8日通过首尔市政府运营的市民平台网站向政府提交提案，请求韩国政府向中国支付租金以续租大熊猫“福宝”。报道称，该提案将提交韩国政府相关负责部门进行讨论。