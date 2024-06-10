港中大研发手机应用协助评估抑郁症

香港中文大学研发一款手机应用，协助评估抑郁症。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，香港中文大学医学院星期天（6月9日）公布，该院研发出一款手机应用程式，透过人工智能分析使用者的多模态数据，包括面部表情、声音等生物指标，以及由腕动计收集到的作息习惯资料作诊断，能有效评估抑郁症，准确度高达八成。

港中大医学院精神科学系团队于2021年6月至2023年3月期间进行了一项对照研究，共招募101名抑郁症患者及82名没有精神障碍的人士参与。参加者需要连续七天佩带腕动计以记录作息资料，并在港中大研发的手机程式中评估快乐指数，以及录影记录自己的表情、声音及感觉描述。

研究发现抑郁症患者主要的生物特征，包括减少活动时间，作息时间较紊乱；多紧皱眉头，嘴角向上的表情较少；交谈时倾向谈及自己，较常使用带有消极情绪的言语，语速变慢且停顿时间有较大变化等。

港中大医学院精神科学系系主任兼卓敏精神科学教授荣润国说，抑郁症不仅是一种悲伤的感觉，还涉及生理、认知、情绪、语言及作息等。因此，除了传统的临床诊断，利用电子方式测量及分析多模态数据，有望成为新一代的抑郁症评估和监测工具。

2015年香港精神健康调查数据显示，每100名香港人就有8.3人患有抑郁症。目前临床评估是诊断抑郁症的黄金标准，但精神健康服务在香港及全球多个地区供不应求。

上述调查指出，抑郁症和焦虑症患者中，有七成人并未寻求精神健康服务，原因包括缺乏意识、害怕被歧视或寻求服务时遇到困难。为了让患者更愿意寻求协助，医学界近年兴起利用无需面诊的电子平台协助诊断。