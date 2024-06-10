长江口某航道再实施交通管制引发福建舰完成二次海试猜测

上海海事局公布，长江口一大型船舶深水航道进口星期二（6月11日）实施交通管制。台湾媒体认为，这可能是福建号航空母舰完成第二次海试，即将返港的预告。

中国海事局官网星期天（9日）发布来自上海海事局的航行警告，公布11日下午1时至下午4时30分，对302灯浮301灯浮42灯浮连线至长兴岛码头水域进行交通管制。

上海海事局也公布，11日早上7时40分至早上10时40分，对长江口深水航道进口船进行交通管制；清晨4时10分至下午2时10分，对长江口深水航道出口船进行交通管制。

台湾《自由时报》星期一（10日）报道，这则航行警告所提及被管制的长兴岛水域，与上海海事局在上个月航行警告提及的管制范围相同。

中国海事局官网5月21日发布来自上海海事局的航行警告，长江口一大型船舶深水航道出口5月23日实施交通管制。

福建舰在5月1日至8日进行了首次海试。台湾军事专家吕礼诗曾依据5月航行警告推断，福建舰23日展开二次海试。吕礼诗之后在脸书发布据称是福建舰23日进行二次海试的照片。

观察者网军事观察员扬基在星期天（6月9日）刊登在观察者网、题目为《长达20天的福建舰第二次试航，还会创造新纪录吗？》的文章中称，福建舰已在5月23日开启第二次试航。

扬基也说：“根据我方公布的禁航区信息，福建舰将于6月11日结束在黄海北部海区的航行试验工作，再算上航行回厂所需的时间，此次试航至少将持续20天。”