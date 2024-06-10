称为投奔自由 大陆男子驾驶快艇抵台湾后被捕

一名中国大陆男子星期天（6月9日）上午11时许驾驶快艇越过台海抵达台湾本岛，并声称是为投奔自由。男子上岸后被掌握其行踪的台湾海巡署逮捕，并在审讯后将他移送士林地检署。

据台湾《联合报》报道，这名约60岁的阮姓大陆男子自称因在微信上的言论，被大陆限制出境，因此选择海上偷渡方式赴台投奔自由。男子称，他从大陆地区某渔港，独自驾驶装有船外机推进器的小型快艇直奔台湾。他在新北淡水渔人码头渡船头靠岸后，请求路人帮忙打电话报案，不久后便被海巡人员到场抓获。

报道称，这艘不到五吨的小型快艇，在福建省福州港出发时，疑似附挂在大船上，后在淡水外海脱离大船，从淡水河口直驱而入，冲到游客如织的淡水渡船头，甚至据传撞到淡水和八里之间的交通渡船。目击这一幕的民众立即通报海巡署。

海巡署说，北部分署星期天在淡水外海6海里发现可疑目标，并全程监控掌握。第三（桃竹）巡防区也接获民众通报后，第一时间派员抵达现场，当场逮捕一名年约60岁大陆人士，并扣留一艘大陆小艇。

第八岸巡队制作完笔录后，依违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》《入出国及移民法》将男子移送士林地检署。

士林地检署星期一（10日）称，涉事男子涉违反《入出国移民法》第74条第1项的“未经许可入国”，可处五年以下徒刑、拘禁或并罚50万元（新台币，2.1万新元）以下罚金，并交由移民署专勤队依规收容。