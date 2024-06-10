台湾18岁男性平均身高下降1.2公分

台湾官方数据显示，当地18岁男性平均身高下降1.2公分，同岁女性身高则上升。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云星期一（6月10日）报道，卫生福利部调查结果显示，台湾18岁男性平均身高从2013至2016年的173.3公分，降到2017至2020年的172.1公分。

台湾18岁女性在2005至2008年时的平均身高为159.7公分，2013年至2016年涨到160.7公分，2017至2020年平再增至162.1公分。

台湾儿科医学会理事长、马偕医院小儿科荣誉主治医师李宏昌说，根据临床观察，台湾女性近年身高有越来越高的趋势，与女性运动风潮兴盛有关。

李宏昌解释，过往女孩子都被教导要文静，鼓励从事室内活动而非户外运动，但随着台湾的性别刻板印象逐渐减少，家长也鼓励女儿要多运动。当女性开始运动、营养比较均衡时，便开始愈来愈高。

李宏昌也指出，长高与贺尔蒙分泌息息相关，并说台湾青少年门诊之所以爆满，因为台湾青少年得面对家庭、社会还有学校的多重压力，很常出现身心疾病，导致内分泌失调，连带影响到生长激素。此外，社会对男性身高的要求越来越高，过往170公分就相当标准，但如今甚至有家长认为，没有178公分就算矮。

林口长庚医院儿童内分泌暨遗传科主治医师罗福松也指出，当地儿童内分泌门诊最近爆满，很多家长带小孩来都说要打“长高针”，但其实很多孩子只需要注意均衡饮食、充足睡眠和适度运动。