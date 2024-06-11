王毅：中俄关系不会为外部阻挠所干扰

中共中央政治局委员、外交部长王毅在与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，发展中俄关系是双方基于各自根本利益作出的战略选择，不会为外部阻挠所干扰。拉夫罗夫则对中国决定不派代表参加乌克兰问题会议表示感谢。

据中新社报道，当地时间星期一（6月10日），王毅在下诺夫哥罗德出席金砖国家外长会晤期间，与拉夫罗夫会面。

王毅说，俄总统普京前不久访华取得圆满成功，双方要全力落实好两国最高领导人达成的重要共识，按照元首战略引领推进各领域合作。

他说，发展中俄关系是双方基于各自根本利益作出的战略选择，顺应世界大势和时代潮流，不针对第三方，更不会为外部阻挠所干扰。中方愿同俄方一道，保持战略定力，挖掘合作潜力，应对外部阻力，推动双边关系行稳致远。

拉夫罗夫说，普京访华期间，两国元首共同明确了俄中关系的发展方向，取得新的战略协作成果。俄方愿同中方共同努力，落实好元首达成的重要共识，密切高层交往，加强各领域合作，共同办好俄中文化年活动。俄方愿同中方在联合国安理会等多边平台密切配合，加强外交协调。

他称，在国际地区事务中，志同道合的国家正在不断增加，金砖扩员体现了这一积极态势。期待金砖外长会晤就下阶段合作进行深入讨论，为喀山峰会做好政治准备。

双方就当前国际和地区形势以及乌克兰危机等进一步交换了意见。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫就中国政府决定不派代表赴瑞士参加乌克兰问题会议，向王毅表示感谢。

俄罗斯外交部在声明中说：“拉夫罗夫对中国伙伴在乌克兰危机问题上采取平衡和一致的立场表示感谢，根据这一立场北京决定不派代表参加计划在瑞士举行的‘和平会议’，因为该会议没有考虑到俄罗斯的平等参与以及对所有和平倡议和当前现实的公平性考虑。”