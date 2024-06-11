中国国安部披露：高校学生投靠境外间谍机关后上演主动投案戏码

中国国安部通报一起间谍案，案情显示，一名高校学生投靠境外间谍机关后上演主动投案戏码，被国安部门识破。

据“国家安全部”微信公众号星期二（6月11日）消息，中国国安部称，去年6月，国家安全机关接到一通蹊跷的举报电话。

举报人自称是某高校学生，被境外间谍情报机关勾连，对方要求他提供“红头文件”，被他断然拒绝；但举报人又称，为了帮助国家安全机关“抓获间谍”，自己在不久前主动联系了境外间谍，还“骗取”了对方数万元间谍经费，遂拨打国家安全机关12339举报受理电话主动反映情况。

中国国安部称，虽然心存疑虑，但国安干警仍秉持对举报线索认真负责的态度，依法及时约见了举报人，详细询问相关情况。谈话期间，举报人闪烁其词，围绕其反映的遭到勾连、骗取间谍经费等情况，回答前后矛盾，对于其中一些细节更是漏洞百出。

经国家安全机关侦查，相关案情终于水落石出。举报人贺某系某高校在读大学生，日常花销大手大脚，导致年纪轻轻就负债累累。为牟取经济利益、填补亏空，贺某产生了主动投靠境外间谍情报机关，搜集出卖国家秘密赚钱的想法。他借助某境外社交软件，与境外间谍情报机关建立联系，并在境外间谍情报机关人员蛊惑和指挥下，多次非法赴中国军事禁区附近拍照，并向有关人员套取涉密信息，前后共收到间谍经费数万元。

中国国安部称，贺某深知自己的行为是危害国家安全的间谍行为，内心十分惶恐焦虑，于是自编自导了主动投案的戏码，妄图通过反映虚假线索、刺探国家安全机关掌握证据情况，逃脱法律制裁。

中国国家安全机关在开展案件侦办过程中，对贺某进行了严肃批评教育。贺某认识到错误后，对自己的行为悔恨不已，主动交代被境外间谍情报机关人员勾连细节。据此，中国国家安全机关顺藤摸瓜破获了一起重大间谍案件。贺某也因主动彻底交代问题、积极认罪悔罪并提供反间谍工作线索，被依法从轻处罚。