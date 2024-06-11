香港终院加籍非常任法官退休 港府指离任英籍法官言论毫无根据

加拿大前首席大法官麦嘉琳（Beverley McLachlin）表明，将在下月任满退休，不再续任香港终审法院海外非常任法官。此前辞任的英国籍非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）发文指香港法治已受到损害，尤其在港府有强烈意见之处。港府指有关言论错误且毫无根据。

据加拿大广播公司星期二（6月11日）报道，麦嘉琳发声明说，为了有更多时间陪伴家人，她将在7月29日任满后，卸下香港终院海外非常任法官职务。“能为香港市民服务是我的荣幸。我对法院所有司法人员，以及他们的独立性与维护法治的决心有信心”。

公开资料显示，今年81岁的麦嘉琳1969年在艾伯塔省取得大律师资格，于1971年在不列顛哥伦比亚取得大律师资格，并在两地同时执业。她于1981年4月获任命为温哥华地方法院法官，同年9月获任命为不列颠哥伦比亚省最高法院大法官。

1985年，麦嘉琳获任命为不列颠哥伦比亚省上诉法院大法官，并在1988年担任不列颠哥伦比亚省最高法院首席大法官。她在1989年宣誓就任加拿大最高法院法官，在2000年至2017年间担任加拿大首席大法官。2018年，她成为香港终院海外非常任法官。

香港终院海外非常任法官在麦嘉琳不续任后，将减至七人，包括来自英国的贺辅明、廖柏嘉、范理申、欧颂律；来自澳洲的甘慕贤、范礼全、祈显义。

港府发言人星期二凌晨在新闻公报中，对麦嘉琳在任内对香港司法制度的贡献和对香港法治的客观评价表示谢意。

不过，港府同时也对已辞任的英国籍非常任法官岑耀信的言论予以反驳。路透社引述岑耀信在《金融时报》发表的文章，指法官的裁决自由受到国安法的限制，中国大陆将撤销不认同的判决，香港当局也对政治异议多疑。

他说：“香港曾是一个充满活力和政治多元化的社区，逐渐成为一个极权主义的城市。香港法治已受到损害，尤其在港府有强烈意见之处。”

港府发言人在新闻公报中表示，极不同意岑耀信就香港的法治和独立的司法权所发表的个人意见。最重要的是，香港法院在审理国家安全案件或任何性质的案件时，绝对没有受到中央或特区政府的任何政治压力，香港法治也无任何倒退。任何人士无论出于什么理由或动机提出相反结论，都是完全错误和毫无根据，港府必须正义凛然地予以反驳。

据《明报》报道，香港特首李家超星期二在行政会议前的记者会上回应上述事件时说，法官的专业在于法律知识和经验而非政治，并称法官可以喜欢或不喜欢某一种政治制度或法律，但必须正确诠释法律。