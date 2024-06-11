王毅：要将金砖打造成开放包容新型多边合作机制

中国外交部长王毅出席金砖国家外长会晤时强调，未来要将金砖打造成开放包容的新型多边合作机制。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅当地时间星期一（6月10日）在下诺夫哥罗德出席金砖国家外长会晤时，作出以上表述。

他表示，金砖过去一年以扩员开启“全球南方”联合自强新纪元。大家相互成就、团结一心，逆风跑出了加速度，金字招牌越来越亮，金砖的声音更有力。

王毅指出，当前个别大国重拾冷战思维，拼凑地缘政治“小圈子”，公然抵制联合国安理会决议，侵蚀多边机制权威性。经济问题政治化、泛安全化甚嚣尘上，单边制裁、科技壁垒有增无减。

他说，面对促进世界多极化和维护单极霸权两种力量的较量，面对经济全球化和“逆全球化”两种取向的碰撞，大家应顺应历史潮流，站在公道正义一边，作出正确抉择。

王毅强调，放眼未来，“大金砖”要有大担当、大作为。要充分发挥“大金砖”的战略意义和政治效应，将金砖打造成基于新兴市场和发展中国家、面向全球、开放包容的新型多边合作机制。

他表明，要坚定对多边主义的信心，为全球未来发展擘画新蓝图。继续高举多边主义旗帜，坚决抵制破坏国际秩序、践踏国际规则的行径，推动实现平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

王毅提到，要坚定维护和平安全的决心，为政治解决热点问题提供新助力。形势再复杂，也不能放弃对话协商。冲突再尖锐，也要坚持政治解决。要坚定推动加沙立即实现全面、可持续停火，缓解人道主义危机，防止冲突影响外溢。金砖应坚持独立自主、客观公正，推动国际社会汇聚和平共识，反对借机煽动“新冷战”。