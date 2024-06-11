台海委会主委：开快艇抵台大陆男子曾为海军艇长

台湾海洋委员会主任委员管碧玲受询时指出，星期天（6月9日）开快艇抵台后被捕的中国大陆男子曾是海军艇长。

一名中国大陆男子星期天驾驶快艇在新北市淡水码头上岸后被捕，在审讯后移交士林地检署侦办，后交由台湾移民署专勤队收容。

综合台湾《自由时报》、中时新闻网和东森新闻云等报道，管碧玲星期二（11日）在立法院受访时说，过去很多这样的案例，比较像是对岸临时找人来做，但这次的人比较斯文、衣着比较体面，且其经历比较特殊，海委会和国安系统将朝这些方面，仔细介入侦查。

在被追问该男子有何特殊经历时，管碧玲说，他曾经担任海军艇长。

管碧玲也承认，这次事件与雷达操作人员疏失有关。她说，该船艇在6海里（11公里）时被侦测到，但雷达操手误以为是一般返港渔船，一直到八里守望哨才辨识出来不是台湾渔船，但哨兵未迅速通报前去抓人，以致于中间有30分钟误差，“岸际守望哨确实有失职之处”。

管碧玲说，相关人员已提自请处分，她已答应，也将在星期二举行军评会议处。

台湾行政院长卓荣泰当天在立法院受访时表示，目前已启动司法和相关单位行政等方面的调查，务必要清楚厘清责任，要明确地做出处分。

台湾国防部长顾立雄当天在立院受访时说，台军平时会与海巡协力合作，这次不排除是“灰色地带”袭扰的可能性，并强调将吸取此次经验，加强对单艇闯入状况的相关研议。