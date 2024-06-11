儿慈会被停止活动三个月 列入违法失信名单

中国官方星期二（6月11日）通报，已下令卷入志愿者骗取钱款风波的中国公募基金会“中华少年儿童慈善救助基金会”停止活动三个月，儿慈会副秘书长王某已被移送司法机关处理。

央广网和澎湃新闻早前报道，儿慈会志愿者柯某孝被指涉嫌诈骗数十名大病患儿家长，卷走上千万元人民币善款。涉事项目为儿慈会9958儿童大病紧急救助项目，服务于0至18岁的困境儿童群体。

另有网友称，儿慈会9958儿童大病紧急救助项目河北负责人柯某卷走千万救命款，多名家长深夜露宿河北石家庄儿慈会办公大楼外。

儿慈会曾在去年9月13日发声明称，柯某孝不是儿慈会工作人员，但曾在儿慈会9958儿童紧急救助项目河北廊坊地区合作机构中当过短暂的志愿者，儿慈会从未委托过柯某孝个人为9958儿童紧急救助项目筹集资金。柯某孝据悉已被河北三河市公安局燕郊治安分局拘押。

在这之后，多名受骗家属在去年9月14日来到儿慈会北京总部反映被骗经历，等待儿慈会给出问题解决方案。一名被骗的大病患儿家长称，此前他们参与了儿慈会9958儿童紧急救助项目的“配捐”活动，但前几天得知，柯某孝卷钱跑路了。

中国民政部今年6月11日在官网发布关于问题调查处理情况的通报，证实柯某孝因涉嫌诈骗，2023年9月被采取强制措施，目前案件已移送司法机关处理。

通报称，民政部成立调查组开展了全面调查后发现，柯某孝曾作为患儿家长接受过儿慈会救助；从2022年11月起参与儿慈会9958儿童大病紧急救助项目廊坊救助站相关工作。2023年6月至8月，柯某孝私自以“儿慈会9958项目”的名义，向患儿家长筹集资金，骗取患儿家长钱款近千万元人民币。

民政部指儿慈会存在内部管理不规范、9958项目操作违规等问题，以及未按规定的业务范围进行活动、未依法履行信息公开义务等违法情形。

民政部已对儿慈会作出停止活动三个月的行政处罚，并将其列入社会组织严重违法失信名单。民政部说：“儿慈会停止活动期间，民政部派出工作组采取有力措施，切实维护当前正在接受儿慈会救助的患儿的合法权益。”

通报称，儿慈会相关负责人履职不力、失职失责，民政部已责令儿慈会按程序罢免相关负责人职务，并依规依纪对有关党员失职失责问题进行立案审查。

民政部说，儿慈会副秘书长、9958项目负责人王某涉嫌职务犯罪，经有关监察机关立案调查已移送司法机关处理。

民政部也说，将督促指导儿慈会全面彻底整改，推动儿慈会依法依章程开展工作；以案为鉴，举一反三，深入贯彻落实新修改的慈善法，不断完善慈善事业政策法规，全面加强对慈善组织和慈善活动的监管和执法工作，推动慈善事业健康发展。