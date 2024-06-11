汇丰完成收购花旗中国财富管理业务 增添300余员工

汇丰中国完成对花旗中国在华个人财富管理业务的收购，逾300名原花旗员工正式加盟汇丰。

汇丰中国星期二（6月11日）在官方微信公众号公告，汇丰银行（中国）有限公司 （以下简称汇丰中国）宣布，已完成对花旗银行（中国）有限公司在中国大陆的个人财富管理业务的收购，不包括保险代销、不涉及花旗中国的信用卡、个人房贷及其他贷款等其余零售业务。

随着交易的完成，汇丰中国已承接花旗在全国11个主要城市（北京、上海、广州、深圳、大连、成都、杭州、南京、重庆、天津和长沙）的个人财富管理客户及相关资产。同时，超过300位原花旗相关员工也已正式加入汇丰。

汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛说，汇丰致力于成为中国大陆领先的国际财富管理机构。在汇丰中国财富管理业务保持增长势头的基础上，这次收购进一步印证了汇丰对中国市场的长期信心，并将支持汇丰继续协助客户优化资产配置，提升长期投资回报。

汇丰集团近年持续投入中国大陆市场，对财富管理业务加大布局，涵盖银行端的财富管理和私人银行服务、人寿保险、资产管理及金融科技——通过“大财富管理”矩阵发挥协同效应，以“卓越理财”、“环球私人银行”、“私人财富规划”三大金融服务品牌专注财富风险管理和资产配置。

此外，汇丰还在人才战略上加大投入，支持业务可持续增长。到今年底，汇丰“大财富管理”矩阵下的员工总数将达约6000人，不仅为财富管理行业提供优质工作岗位，还为中国金融市场培养国际与本地视野兼备、诚信与合规并重的金融人才。

汇丰集团去年在中国大陆的财富管理投资资产比上一年增长53%，财富管理客户总数同比增长超过30%。今年首季度，汇丰集团在亚洲市场的新增投资资产净值同比增长33%至190亿美元（约257亿新元），其中大陆市场同期新增投资资产净值同比近乎翻番。