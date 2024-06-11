李强后天起访问新西兰、澳洲和马来西亚

中国总理李强将从星期四（6月13日）起，访问新西兰、澳大利亚和马来西亚。

中国外交部发言人林剑星期二（11日）在例行记者会上宣布，应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚首相安华邀请，中国国务院总理李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。

林剑介绍，今年是中国国家主席习近平对新西兰、澳大利亚进行国事访问10周年和中国-新西兰、中澳建立全面战略伙伴关系10周年，也是中国和马来西亚建交50周年暨“中马友好年”。

他说，访新期间，总理李强将同新西兰总督基罗，新西兰总理拉克森等会面、会谈，就中国-新西兰关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。中方希望通过此访，加强沟通，增进互信，深化合作，巩固友谊，推动中国-新西兰关系继续健康稳定发展，更好造福两国人民。

据林剑介绍，访澳期间，总理李强总将同澳洲总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤，并同澳各界人士广泛接触，就中澳关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。两国总理还将共同出席中澳工商界首席执行官圆桌会。

林剑说，中方愿以此访为契机，同澳方一道，加强高层交往，增进理解互信，深化务实合作，共同构建更成熟稳定、更富有成果的中澳全面战略伙伴关系。

他表示，访马期间，总理李强将同马来西亚最高元首依布拉欣、首相安华等会面、会谈，并同马来西亚首相安华共同出席中马建交50周年庆祝活动。

林剑说，中方期待以此访为契机，同马方弘扬传统友谊，深化拓展各领域合作，推动中马命运共同体建设走深走实，携手开创中马关系更加辉煌的下一个50年。

澳洲政府早前已发文告，通报李强将在本周访澳。新西兰总理拉克森星期一（10日）也宣布，李强将在本周晚些时候访问新西兰。