丁宁当选亚洲奥理会运动员委员会主席

中国女子乒乓球大满贯得主丁宁当选亚洲奥林匹克理事会运动员委员会主席。

据亚洲奥理会官网消息，丁宁在星期一（6月10日）于线上举行的运动员委员会主席选举中打败沙特阿拉伯赛艇选手侯赛因（30岁），成功当选。亚洲奥理会运动员委员会12名成员，其中11人参与投选。

亚洲奥理会在去年的杭州亚运会上首次举行运动员委员会选举，丁宁是其中一名当选委员的运动员。当选委员的运动员星期一在主席选举中，选出丁宁继任担任主席13年之久的日本前花样游泳选手小谷实可子（57岁）。

丁宁说：“我的运动员生涯改变了我的生活，让我变得更强大，也给予我为广大运动员工作的热情。”

丁宁表示，她当选后的首要目标，是改善运动员的福利、训练条件和比赛环境。“我希望能用自己的技能、经验和热情做出改变。我还将努力加强各奥委会之间的体育交流与合作，以便在亚洲运动员之间建立对话。”

今年34岁的丁宁五岁开始打乒乓球，在奥运会、世界杯和世界锦标赛中赢得21枚金牌，其中包括在2012年伦敦奥运会夺得女团冠军，以及在2016年里约奥运会摘得女团和女单金牌。她也在2012年伦敦奥运会获得女单银牌。

2011年，丁宁夺得鹿特丹世乒赛女单冠军，之后扬威2014年奥地利世界杯女单决赛，在2016年夺取里约奥运会女单金牌后，实现职业生涯大满贯。2021年9月，丁宁宣布退役。