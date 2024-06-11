港大陷入校政风波 李家超：任何事须以大学利益为首

香港大学陷入校政风波，身兼校监的特首李家超回应时强调，任何事情必须以大学的利益为首，港大不属于校长或校委会任何一个人。港府随后宣布成立调研小组。

综合香港01和《明报》报道，香港大学校长张翔与校务委员会主席王沛诗之间的矛盾升温，起因在于校委会通过七个暂任副校长的任命，但张翔反对此安排。

李家超星期二（6月11日）早上在出席行政会议前说，教育局将在星期二向他作最新汇报，之后会有所决定及公布。

他强调，任何事情必须以大学的利益为首，香港大学属于香港，“不是属于校长个人，也不属于校委会任何一个人”。

李家超也说，他与王沛诗和张翔会面，以协调沟通，并提醒良好沟通和互相配合的重要性。

李家超强调，大学要不断自我完善，如果行政有不当就要改善、重要岗位长期悬空要填补，程序上不清楚要写清楚，大学的财务要清晰问责，并说港府对大学的拨款每年以百亿港元计，公帑必须用得其所，大学行政和管治必须符合拨款要求。

特区政府之后通过新闻公报网站宣布，针对香港大学近期内部运作事宜成立调研小组，并说：“经教育局向相关人士了解，发现不同人士提供的信息并不一致，需要厘清事实，并研究处理方法。”

港府说，香港教育局向行政长官建议成立小组，就近期港大内部运作的争议事宜，进行调查研究。

成立小组的目标是厘清事实及了解各方问题；协调内部沟通，协助各方配合，加强彼此合作；以及按调研情况提出意见，并就改善措施和良好做法提出建议，确保大学按《大学问责协议》的要求运作并妥善运用公帑。行政长官已接纳建议。