港珠澳大桥端午假期出入境客流车流创新高

数据显示，6月8日至10日（截至下午1时），经港珠澳大桥出入境的旅客超过22万7000人次，车辆超过4万2000辆次，均创口岸开通以来端午假期历史新高。

新华社报道，港珠澳大桥边检站星期一（6月10日）发布上述数据。据介绍，截至星期一下午1时，今年端午假期经珠海公路口岸出入的港澳单牌车超2万7000辆次，占口岸小客车总量的70.5%，占比创历史新高；口岸通行的港澳旅客超过16万4000人次，较2023年端午假期增长153%。

其中，香港居民累计超12万5000人次，占客流总量的54.7%，成为口岸通行量最高的群体。

报道引述港珠澳大桥边检站站长陈发球说：“‘港车北上’和‘澳车北上’政策的深入实施，加上珠江口西岸持续丰富的消费场景和不断壮大的高质量供给，为港澳居民提供了更便捷、更多元的选择。”

港珠澳大桥全长55公里，是全球最长的桥隧组合跨海通道。该大桥在2018年10月开通。

香港入境事务处数据显示，端午节假期首日，有逾52万港人次离境，其中40万人次经不同口岸到中国大陆，是继今年复活节52万9000人次北上后的第二个小高峰。

中国文旅部数据显示，今年端午节假期，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%，总花费403.5亿元人民币（76.7亿新元），同比增长8.1%。