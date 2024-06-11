大陆男子开快艇抵台被捕案 台海巡署10人被罚

一名中国大陆男子开快艇抵台后被捕案，包括台湾海巡署北部分署长在内等10人被罚。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，外界质疑台海巡署在上述事件发生过程中，出现执法漏洞。台海巡署副署长谢庆钦星期二（6月11日）下午在记者会上说，此事件侦搜系统没有失灵，完全是人为误判和人员疏失，所以将对北部分署分署长廖德圣、雷达操作员、守望哨兵等10人，处以申诫至记过处分。

谢庆钦指出，海巡署第三巡防区指挥部沙仑雷达操作员在星期天（9日）上午9时许，于淡水外海6海里（11公里）即侦搜到目标，但误判是台湾籍渔船返港，虽有通报淡水第二渔港及八里安检所人员辨识目标，但未及时调派巡防艇前往拦截登检。另外，八里安检所辨识该船为非台湾籍渔船后，也没有第一时间通报查缉。

谢庆钦说，海巡署近10年查获中国大陆籍非法入境人士119人，今年至今也已驱离809艘大陆越界船舶。由于雷达光点辨识不易，为避免类似误判，目前正导入更多的科技辅勤，如雷达搭配红外线热像仪的环岛岸际智慧型监控系统，逐步充实无人机等海空立体巡查机制。

海巡署表示，该署也将全力推动台湾渔船全数安装AIS系统，持续落实人员的教育训练，强化与友军的协调联系，以严密监控应处海面目标。

海巡署说，面对中国大陆不断运用灰色地带行动及认知作战手段，企图造成台湾人民恐慌，呼吁民众理性冷静、团结一致，共同应对大陆不理性行为。

一名大陆男子星期天驾驶快艇在新北市淡水码头上岸后被捕，在审讯后移交士林地检署侦办，后交由台湾移民署专勤队收容。

台海委会主委管碧玲星期二受询时说，上述男子比较斯文、衣着比较体面，曾是大陆海军艇长。她也承认，这次事件与雷达操作员疏失有关。