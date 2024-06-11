吉林公安：持刀刺伤外籍人士的犯罪嫌疑人被抓获

中国吉林市公安通报，星期一（6月10日）在当地公园持刀刺伤四名外籍人士的犯罪嫌疑人被抓获。

吉林市公安局船营分局星期二（6月11日）下午6时16分在官方微信公号通报，6月10日11时49分，该局接市公安局110派警指令称，吉林市船营区北山公园发生伤人案件。属地派出所民警迅速赶到现场，第一时间将伤者送医救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。

经查，这名犯罪嫌疑人为55岁的崔姓男子（吉林市龙潭区人），他在北山公园走路时与一名外籍人士发生碰撞，遂持刀刺伤该外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行凶的一名中国籍游客。

通报称，崔姓男子当日被抓获。经了解，四名外籍人士来自美国爱荷华州康奈尔学院，受邀在北华大学授课。

通报最后说，目前伤者均得到妥善医治，无生命危险。案件侦办等相关工作正在进一步开展中。

此前一天，中国网络上就开始流传有关消息。中国外交部发言人林剑星期二也在例行记者会上证实这四名外籍教师遇袭，并强调警方初步判定，这是一起孤立偶发事件。

林剑还说，这起事件不会影响到中美两国人文交流正常发展，并称中国被普遍认为是世界上最安全的国家之一，中国将继续采取相关措施，切实保障所有在华外国人的安全。

吉林公安通报伤人案的消息曝光后，迅速登上微博热搜榜。有网民说：“什么人出门会随身携带刀啊？”“哪来的刀？”