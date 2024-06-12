习近平：推动企业建设政企分开现代企业制度

中共总书记习近平说，要推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，培养更多世界一流企业，但他同时指出要加强中共对国有企业的全面领导，加强对国有资本监督管理。

据新华社报道，身兼中共中央全面深化改革委员会主任的习近平星期二（6月11日）下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

习近平在主持会议时强调，完善中国特色现代企业制度，必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势，加强党的领导，完善公司治理，推动企业“建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度”。

会议指出，完善中国特色现代企业制度，要“尊重企业经营主体地位，坚持问题导向，根据企业规模、发展阶段、所有制性质等，分类施策、加强引导”。

会议同时强调，要加强中共对国企的全面领导，完善党领导国企的制度机制，推动国企严格落实责任，完善国企现代公司治理，加强对国有资本监督管理。

会议也说，要鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，完善法人治理结构、规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制，“注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平”。

会议还指出，完善建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作，努力构建合作共赢的伙伴关系，前瞻谋划和深度参与全球科技治理。

会议还要求加强国际化科研环境建设，瞄准科研人员的现实关切，着力解决突出问题，“确保人才引进来、留得住、用得好”。要不断健全科技安全制度和风险防范机制，在开放环境中筑牢安全底线。

另外，会议也强调，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，要把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，完善价格、补贴、保险等政策体系，健全粮食主产区奖补激励制度，探索产销区多渠道利益补偿办法，健全粮食生产支持保护体系。

中共二十届三中全会将于今年7月举行，官方已公布本次会议重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，要求“全党必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革”。