胡歌时隔六年赴台 台陆委会：依法申请并审查后同意

中国大陆知名演员胡歌暌违六年再次赴台湾，他将在星期三（6月12日）出席一场活动。台湾政府的大陆委员会说，胡歌此行依政府相关法令规定申请，已经文化部、移民署等主管机关审查同意入境。

据《联合报》报道，陆委会星期二（6月11日）说，台北市影音节目制作商业同业公会邀请胡歌赴台，并依政府相关法令规定，以短期专业交流事由，专案申请赴台参加“对话青年”影视经验交流活动，经文化部、移民署等主管机关审查同意入境。

陆委会表示，乐见两岸借由影视作品相互增进了解，也欢迎大陆演艺人员赴台分享影视从业经验。

根据风传媒，为了胡歌访台事宜，台湾海峡交流基金会董事长郑文灿积极穿梭往来，包括疏通陆委会、移民署、文化部、国安局等相关单位。报道称，大陆方面还评赞郑文灿的态度“非常友善”。

对此，海基会回应称，大陆人士赴台申请案皆由陆委会会同相关权责机关审查，海基会并无参与。海基会乐见两岸文化交流顺利进行，两岸能有更多良性互动、善意理解。

胡歌上一次赴台可以追溯至2018年，当时他受邀担任金马奖颁奖嘉宾。

据报道，胡歌将在星期三下午出席在台北松山文创园区举办的“对话青年”影视经验交流活动。他今年初凭着电视剧《繁花》再度走红两岸。