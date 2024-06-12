美教师向美媒叙述吉林遭刺经过：警方称行凶者失业

中国东北吉林市的一个公园星期一（6月10日）发生持刀伤人案，其中一名遇袭的美国大学教师向美国媒体叙述案发经过，并引述中国警方称行凶者失业了。

这起事件发生在中国吉林省吉林市北山公园，有五人受伤，其中四人是来自美国艾奥瓦州康奈尔学院（Cornell College）的教师，一名55岁的崔姓中国男子被警方逮捕。

据美国爱荷华公共电台（Iowa Public Radio）新闻报道，扎布纳（David Zabner）是其中一名遇袭者，这是他第二次访问中国。

扎布纳在病房受访时说，他和三名同事原本计划去松花江观看端午节活动。但他们发现河边人太多，连河水都看不到。于是，他们选择到附近的北山公园。

扎布纳说，当他们下山时，突然听到身后传来一声尖叫。“我转身发现一名男子向我挥舞着刀冲过来。我没有立即反应过来，意识到发生了什么。我以为我的同事是被人推了，然后他（指持刀男子）好像因为什么也想要推我。”

扎布纳后来才意识到自己被刀刺中。扎布纳的手臂被刺伤，距离肩膀六英寸。

扎布纳称，中国警方事后告诉他们，行凶男子失业了，运气也不好，因为“我们一行人中有人撞到了他。然后他决定以他的方式回应”。

吉林市警方星期二（6月11日）通报，崔姓男子事发时与其中一名美国教师发生碰撞，随后持刀伤人；中国外交部强调，警方初步判定，这是一起孤立偶发事件。

对于警方的通报，一些中国网民觉得难以理解。有网民写道：“出门去公园要随身拿刀吗？发生碰撞了就捅人，还连捅好几个？”有网民认为，现在中国经济不太好，社会上戾气较重，出现一些恶性案件，不排除本案行凶者也是报复社会。

截至目前，中国媒体普遍对此案保持缄默，社交媒体也疑似存在删帖与控评现象。