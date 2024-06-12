恒大汽车天津厂被地方政府要求停产停售

继5月底被地方政府要求退回奖励补贴之后，恒大汽车收到两份来自地方政府的函件，除了要求退回19亿元（人民币，下同，3.6亿新元）奖励及补贴，旗下主力工厂天津工厂还被责令停产停售。

综合澎湃新闻和证券时报网报道，恒大汽车星期二（6月11日）晚发布公告称，公司已收到来自地方政府部门根据前期要求整理出的《行政处理决定书》，指明该部门已认定公司未能按合作协议条款履行义务，已构成违约。

决定书指出，恒大汽车涉及的违约事项包括：未按约定限期在相关地方行政部门所管辖的地区设立集团总部、全球研发中心及实现全球生产基地相关的投资规模、规划产能及年销售目标；未依期建成生产基地及研发中心并投产及完成新能源汽车车型的研发；从相关附属公司的经营状况判断相关协议的目的客观上已无法实现。

恒大汽车说，地方行政部门要求恒大汽车附属公司解除三项相关协议，并在收到行政决定书的15天内向地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计19亿元。

对此，恒大汽车指出，这些要求若最终执行，将导致公司相关工厂土地被强制收回，地上建筑物及设备被用于偿还奖励及补贴款的风险，继而对公司或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大影响。

恒大汽车说，附属公司已打算向相关地方的市人民政府申请行政复议。

除了《行政处理决定书》之外，恒大汽车的附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（简称“天津恒大”）还收到另一政府部门的告知书。

这份告知书说，该部门对天津恒大的新能源乘用车产品生产准入条件保持情况进行核查后，提出三项须整改问题，拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。

整改期间，该部门将暂停受理天津恒大的新能源乘用车新产品申报，以及新能源乘用车产品合格证电子信息传送，待整改完成并通过复核满足生产准入条件后予以恢复。

对此，恒大汽车表示，公司高度重视该部门对天津恒大的核查工作，并在其核查后积极整改问题，公司拟向该部门提报申诉整改材料。上述拟议处理意见如最终被正式执行将会对集团的经营情况产生重大影响。