阿迪达斯中国区高管被举报收受回扣和职场霸凌等

德国体育品牌阿迪达斯（Adidas）中国区市场高管被员工举报涉嫌收受回扣、职场霸凌等贪腐行为。

综合《北京商报》《21世纪经济报道》报道，一封自称阿迪达斯集团员工发布的举报信6月初在互联网流传。信件举报阿迪达斯大中华区市场部高级副总裁（Senior Vice President of the Marketing Department Great China）Judy存在收受投放和合作回扣等行为。

据悉，上述举报信已直接发送到阿迪达斯德国总部，后被举报员工在社交媒体平台上公开。

信中列出Judy的三大问题：巨额营销费用上的腐败、解雇持不同意见的人和职场霸凌。信件还称，Judy和部分下属在广告公司、KOL合作等方面都存在“吃回扣”的嫌疑。

举报信还提到，Judy通过“建立（公司内部）小团体”等，实现对媒体预算的控制。

目前，阿迪达斯官方还没证实举报信的真伪、信件内容是否属实等。

阿迪达斯大中华区有关人士星期二（6月11日）回应称，举报信确实存在，但信中所提到对Judy的种种指控还在调查中。关于Judy的入职时间等问题，该人士则并未回应，仅强调事件还在调查中。

这并非阿迪达斯中国市场首次传出贪腐问题，上一任市场营销副总裁Christine Pan、采购主管Simon Wang均因腐败问题被解雇。