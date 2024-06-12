国台办评黄仁勋“台湾国家论”：希望他好好补补课

针对英伟达创办人黄仁勋称“台湾是世界上最重要的国家之一”，中国大陆国台办回应称，希望他好好补补课。

中国大陆国台办星期三（6月12日）举行例行新闻发布会，有媒体提问黄仁勋在台湾访问时称“台湾是世界上最重要的国家之一”，后来表示并非发表地缘政治评论，大陆方面是否接受这一说法？

陈斌华回应时首先说，对于这种“极其错误”的言论，“大陆民众、网民已经纷纷表达不满”。

他重申，两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，历史经纬清晰、法理事实清楚。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不可能是。“这是国际社会普遍共识和国际关系基本常识。希望他好好补补课。”

黄仁勋两周前在参访台北夜市时，用英语回答媒体关于台湾重要性的提问时说：“台湾是世界上最重要的国家之一，它是电子产业的中心。”

黄仁勋上述言论迅速在中国大陆社交媒体传开，但中国大陆媒体鲜少跟进报道，官方也没有多做批评。直到观察者网在一周后的6月6日才批评黄仁勋“飘了”，“极其错误地将台湾称为国家”，要求他给大陆一个说法。

但香港《星岛日报》称，观察者网并非官媒，且也没有其他大陆媒体跟进批评，显示大陆官方整体采取隐忍态度。“毕竟，国际政治讲究的是实力，市场竞争能力，辉达（英伟达）在整个AI产业链中位居龙头角色，受制于美国高科技产业禁令已经减少出口晶片到中国，大陆不可能抵制辉达。”