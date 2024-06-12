澳国库部长：澳洲对澳中关系“并不天真”

在中国总理李强访问澳大利亚前夕，澳洲国库部长查默斯表示，该国对于和北京外交关系的挑战持务实立场。

彭博社报道，查默斯（Jim Chalmers）在悉尼举行的摩根士丹利澳洲峰会期间向彭博电视说，虽然中澳关系的基础在过去两年来变得更加稳定，但是澳洲政府“对于管理这一复杂关系所面临的挑战并不天真（naive）或不切实际（unrealistic）”。

查默斯说：“我们的工作就是接触，以一种有意义和相互尊重的方式进行，在必要时为我们的国家利益发声和挺身而出，但最重要的是为了我们人民和经济的利益来管理这种关系……我认为我们在这方面取得了一些良好进展。”

查默斯也说：“对于我们的利益我们一直非常坦率，在需要推进我们的利益时我们就会这样做，无论是在外国投资审查委员会程序中还是以其他方式……我们认为关键矿产确实是澳洲的世纪机遇。”

李强星期六（6月15日）起将访问澳洲四天，成为2017年以来访澳级别最高的中国领导人。

据澳洲广播公司报道，堪培拉在声明中说，李强此行将访问阿德莱德市、首都堪培拉和矿业大州西澳大利亚州。李强将与澳洲外长黄英贤、贸易部长法雷尔，以及当地商界领袖会面。

澳洲中左翼政府2022年5月上台后，中澳贸易在两国关系重建后全面回暖。此前北京取消对澳洲煤炭、木材、大麦和葡萄酒等产品实施的贸易壁垒。然而，两国在安全等领域仍有摩擦。