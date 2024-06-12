台民进党呼吁在野党冷静看待行政院复议案七理由

台湾行政院对立法院职权修法提出的复议案已送抵立法院，民进党立法院党团总召柯建铭呼吁在野党冷静看待行政院提出复议的七点理由，希望能够过关。

综合台湾ETtoday新闻云和太报报道，台湾总统赖清德星期二（6月11日）已核可行政院6月6日提出的立法院职权行使法、“中华民国刑法”等修正案复议案理由书，随后由行政院移请立法院复议，盼立法院重新审视法案，找出符合宪法与台湾利益的最大共识。

柯建铭星期三（6月12日）在立法院受访时说，立法院程序委员会已将复议案排入星期五（6月14日）的院会报告事项，所有流程都是透明的，民进党也希望复议案能够成功。

他也呼吁立法院长韩国瑜尽速召开朝野协商，讨论复议案的时程安排，并希望在野党立委冷静看待行政院提出复议的七大理由，让复议案通过。

针对媒体询问民进党会否杯葛复议案，柯建铭反问“民进党团希望复议成功，怎么会杯葛？逻辑不对”。

若复议案未通过，柯建铭表示将等总统公告后提出释宪，相关单位包括监察院都会提释宪。

台湾今年5月因立法院职权修法引发朝野对立，法案于5月28日三读表决后，行政院6月6日以修法“窒碍难行”为由提起复议。

行政院提出的七大理由包括：没有实质讨论，违反民主原则；混淆双首长制，质询总统违宪；无差别调查民众，听证范围过广；漠视正当法律程序，违反程序正义；无期限审查人事同意权，空转政府重要职缺；藐视国会定义不明，恣意扩大立院职权；怀疑官员虚伪陈述，即可课刑责。

不过，台湾政坛近期也出现若复议案不成功将提起“倒阁案”的讨论。事缘国民党要求行政院长卓荣泰在复议案失败后负起政治责任下台，但卓荣泰拒绝，并称在野党仍有“倒阁”的选择，即提出“行政院长不信任案”。

根据台湾宪法，总统没有实权主动解散立法院，须由立委提起倒阁案、经二分之一立委同意后，行政院长请辞的同时呈请总统解散立法院，属于被动解散。

柯建铭日前受访时也向在野党喊话“有种就提不信任案倒阁，解散国会重选”，显示民进党团对解散立法院一事有所准备。有台媒分析，民进党希望通过解散立法院重新掌握立法院多数优势。