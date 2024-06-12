澳洲4月对华葡萄酒出口猛增

澳大利亚贸易部长法瑞尔说，在北京取消关税后的一个月内，澳洲葡萄酒商向中国出口了价值8600万澳元（7699万新元）的葡萄酒，并称当地葡萄酒商应该对未来的销售量充满信心。

自从澳洲前总理莫里森2020年要求调查冠病疫情起源以来，中澳关系持续紧张。中国2021年起对澳洲葡萄酒施加为期五年、最高税率达218.4%的反倾销税。随后，澳洲葡萄酒对华出口大跌。中国在今年3月29日取消相关关税。

据路透社报道，法瑞尔（Don Farrell）站在南澳大利亚一家酒庄的酒桶前说：“我对澳洲葡萄酒市场在中国的全面复苏感到非常乐观。”他还表示，迄今为止的所有证据都表明，中国市场对澳洲葡萄酒的需求被压抑。

在中国的葡萄酒进口和消费大幅下降的背景下，如果澳洲葡萄酒能恢复到2020年对华出口的水平，对于产量过剩的澳洲葡萄酒产业来说将是一个好消息。

在2020年11月之前，澳洲曾经一年向中国出口价值近8亿美元（10.82亿新元）的葡萄酒。

澳洲中左翼政府2022年5月上台后，中澳贸易在两国关系重建后全面回暖。此前北京已取消对澳洲煤炭、木材、大麦和葡萄酒等产品实施的贸易壁垒，但仍限制澳洲龙虾进口。

随着中国总理李强星期六（6月15日）起将访问澳洲，法瑞尔表示龙虾贸易应该恢复。他说：“我们和中国政府都愿意消除我们关系中的所有障碍。”