港保安局长：市民付费订阅潜逃者社交平台均属违法

香港特区政府宣布对罗冠聪等六人实施潜逃者措施，禁止市民向六人提供资金。香港保安局长邓炳强表明，订阅付费潜逃者的社交平台如YouTube、Patreon等均属违法。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，邓炳强星期三（6月12日）首度行使《维护国家安全条例》权力，将潜逃到英国、违反香港国安法的罗冠聪、蒙兆达、刘祖廸、郑文杰、霍嘉志及蔡明达列入指明潜逃者，并实施撤销特区护照、禁止市民向六人提供资金、租赁物业等措施。

邓炳强在记者会上说，上述六名指明潜逃者潜藏在英国，受英国包庇，继续危害国家安全、鼓吹分裂国家、颠覆国家和意图作出煽动行为，加上英国官员和政客试图破坏香港法治、试图影响国安案件审判结果，而中国驻英国使馆早些时候也指控英国编造个案，以英国国安法为名起诉香港经贸办职员。

他认为，现在正是时候将六人列为潜逃者并实施针对措施。

邓炳强称，香港市民将被禁止为六名潜逃者提供资金、不能与他们从事房地产、成立合资企业等交易。他说，为了不影响第三者，若合伙协议或相关楼宇签署合约在上述人士被列入指明潜逃者前签订，则不受影响。

针对媒体追问付费订阅上述人士的社交媒体平台是否违法，邓炳强说，香港市民在任何平台、以任何方式向六人提供资金均属违法，最高可判监七年。

至于香港警方如何调查市民是否与潜逃者有资金来往，他称，警方会根据证据处理违反相关事项，如有人违法会处理，呼吁市民避免与上述六人有任何金钱关系。

报道称，被列入指明潜逃者的六人当中，罗冠聪有经营需付费订阅的Patreon账号。该账号共分三个付费方案，分别每月收费40元（港元，下同，6.93新元）、80元或200元。

另两名被列入指明潜逃者的霍嘉志及蔡明达则共同经营YouTube频道“升旗易得道”，该频道没有开启付费会员功能，但他们在Patreon开设了付费订阅，同样有三个付费方案，每月各别收费40元、80元或200元。

针对被列入指明潜逃者，罗冠聪在社交平台回应称，他2020年在英国申请难民时，已将香港特区护照交予内政部，申请成功后并无取回，质疑港府多此一举。

另一名被列为潜逃者的刘祖廸也称，他从来都没持有香港特区护照，并指港府做法荒谬，反映港府“跨国打压”的行径，违反《中英联合声明》。