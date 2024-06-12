蜜雪冰城北京门店员工在水池洗脚 涉事门店被责令闭店

中国北京一家蜜雪冰城的员工被曝脱鞋在水池中洗脚后，涉事门店被责令闭店进行消毒。北京市朝阳区市场监管局称，执法人员已对蜜雪冰城总部进行约谈。

据《北京青年报》报道，一条蜜雪冰城员工脱鞋在水池中洗脚的视频星期一（6月10日）在网上流传，引发社会关注。视频拍摄者说，涉事门店位于北京潘家园附近。

蜜雪冰城星期二（11日）回应此事时称，视频中的店员为门店老板父亲，因工作中脚部烫伤，才用冷水应急处理，目前已责令涉事门店闭店进行消毒。

北京市朝阳区市场监管局星期三（12日）发布关于对蜜雪冰城（潘家园店）检查情况的通报。

根据通报，涉事门店负责人承认视频中员工在水池中冲洗脚部的行为确实存在，并称该员工是由于操作过程中意外烫伤脚部后通过冲洗进行紧急处置。经执法人员现场调取店内监控视频，证实上述情况确实发生。

通报称，由于该员工在操作区水池内冲洗脚部的行为违反了食品安全操作规范，执法人员责令该门店立即进行全面的场所清洁与消杀，消除食品安全隐患。目前，该门店处于闭店状态，该局将对其卫生消杀及整改工作等相关情况持续跟进。

通报指出，执法人员随后对蜜雪冰城总部进行约谈，并提示其应对各门店加强培训，强化员工安全意识，加大巡查力度，规范生产经营行为。约谈中，公司提供了当日监控视频记录、涉事员工脚部烫伤照片及北京市朝阳区劲松第二社区卫生服务中心的诊断证明。

朝阳区市场监管局说，接下来将持续推进“清凉一夏”专项行动，不断强化食品安全监管力度，督促企业严格落实主体责任，规范生产经营行为，保障消费者“舌尖上的安全”。