韩国有城市望开展大熊猫合作 中国称有严格评估标准

对于韩国有城市希望与中国开展大熊猫合作，中国野生动物保护协会副秘书长斯萍说，在合作方的选择上，中方有着严格的评估标准。

据中新社报道，斯萍星期二（6月11日）在“守护旗舰物种 讲好大熊猫保护故事”中外媒体见面会上回应此事时，作出以上表述。

斯萍说，合作方不仅要有良好的社会声誉和迫切的合作愿望，更要有完备的场馆设施设备、充足的食物来源保障、专业的饲养管理团队以及高水平的科研队伍和持续发展的能力。经过严格的审核和评估，满足相关要求的合作机构才能考虑纳入合作的范畴。

斯萍表示，中方感谢包括韩国在内的世界各国朋友对中国大熊猫的关心和喜爱，也欢迎大家继续支持以大熊猫为代表的濒危野生动物保护事业。

中国和韩国在2016年起开启大熊猫国际保护合作。大熊猫“园欣”“华妮”2016年抵达韩国爱宝乐园后，分别在2020年和2023年诞下大熊猫“福宝”，以及双胞胎大熊猫“辉宝”和“睿宝”。今年4月，大熊猫“福宝”结束在韩国的旅居生活，回到中国并入住熊猫中心卧龙神树坪基地。

此前，韩国大邱市市长洪准杓5月31日与中国驻韩大使邢海明会面时说，希望中方能赠送一对大熊猫。洪准杓说，希望通过中方向大邱赠送大熊猫，推动韩中关系改善，提高韩国国民对中国的理解，拉近两国国民的距离。