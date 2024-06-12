民进党高层称用手机讯号分析民众个资 蓝委爆资料来自民进党会议

台湾执政的民进党政策会执行长王义川宣称可用手机讯号分析民众资讯，引发政府监控人民、个资外泄争议。国民党立委徐巧芯爆料称，王义川的资料来源自民进党新媒体主管詹贺舜于5月27日主管会议上的口头报告，资料来源则是中华电信的子公司“是方电讯”。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，国民党立委徐巧芯星期三（6月13日）在立法院外交及国防委员会质询时爆料，5月27日民进党内部举行的党政主管会议上，詹贺舜曾口头引述了中华电信子公司是方电讯的报告做交叉比对。

徐巧芯称，这场会议的出席人员包括王义川、民进党代理秘书长、两位副秘书长。而王义川正是在出席了这场会议后，下午在电视节目中大谈以手机讯号分析青鸟运动成员的组成背景。

徐巧芯说，是方电讯是中华电信的子公司，经营业务包括IDC（网络资料中心），且是中华电信唯一拥有IDC的子公司。从监察院的政治献金网站可看到，是方电讯在2016年和2020年的总统大选中承包蔡英文阵营的舆情分析和监测业务。

徐巧芯还称，是方电讯董事长吴彦宏是台湾总统赖清德、新潮流洪奇昌助理，其他公司多名主要人员也都是民进党新潮流的人士。

不过，中华电信业务管理处副总经理林文智应询时称，是方电讯是独立的公司，相关人员对资料的取得有一定的管理程序；中华电信与是方的合作是IDC，并不是中华电信的资料，中华电信的客户资料也并未储存在是方的IDC机房，“子公司的人员不应该取得这些资料”。

针对徐巧芯追问为何选举期间是方电讯会有帮候选人监控分析舆情的业务，林文智回应称，是方电讯从事网络资料中心，应没有作这方面业务，但会再去了解情形。

王义川5月27日在亲绿的三立新闻台政论节目宣称，他们可以用手机讯号的定位去分析出在立法院外青鸟行动的群众年龄和政治倾向，确认这些人和民众党519活动以及今年初选前之夜都是不同的人。

在野党强烈批判这是民进党政府在作政治侦防，纷纷向有关单位检举告发，台北市地方检察署已在侦办中。