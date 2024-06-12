美国生物安全法案生变？药明康德等股大涨

在中国大陆和香港上市的医药研发服务行业（CXO）概念股星期三（6月12日）普遍大涨，市场将此解读为美国《生物安全法案》立法已经落空。

A股方面，万邦医药涨超14%，药明康德涨超7%，盘中一度涨近9%；康龙化成、凯莱英涨超5%。

港股方面，药明生物涨超14%，药明合联涨近12%，药明康德涨约8%，康龙化成涨逾6%。

据证券时报网报道，美国众议院监督与问责委员会上月曾针对最新修订的《生物安全法案》草案召开听证会，并以高票通过。然而，在随后的立法流程中，该法案却未能如期纳入《2025财年国防授权法案》，引发市场对于法案前景的重新评估。

市场普遍解读为，该法案的立法工作已经技术性流产，这对于药明康德等一众合同研发生产组织公司而言，无疑是一大利好消息。

不过，21世纪经济报道记者以投资人身份联系了华大基因投资者关系部门，对于后续该法案是否会有新的进展，相关人员回应称，这不是上市公司能够判定的。

美国修订版《生物安全法案》将允许医药公司在2032年1月1日之前跟“受关注的”生物医药公司脱钩。该法案旨在削弱中国在美国的影响。在那之前，法规将不适用于与一些公司在法规发布前至少60天签订的合同。

该草案将为药明康德等法案点名的公司提供数年时间，重整业务以降低财务影响。新版草案还点名同属“药明系”的药明生物。两者共同为全球多数大型制药公司和业内数十家规模较小的创新企业，提供研究和生产支持。