港环境局：两年内实现一公屋一厨余桶目标

香港环境及生态局局长谢展寰预计，两年内将实现一座公屋一个智能厨余回收桶的目标，并称政府正在考虑实施以回收积分换领超市购物券的计划。

综合《星岛日报》《大公报》《明报》报道，香港工联会立法会议员梁子颖星期三（6月12日）提出口头质询，关注香港厨余回收情况。

谢展寰回应时说，近五年来，香港平均每日回收270吨厨余。目前，九成公共屋已安装厨余回收桶，所有安装预计将在今年7月完成，届时约1500座楼宇会安装超过700个厨余回收桶。他也预计，香港将在两年内达到公屋“一座一智能厨余回收桶”的目标。

谢展寰说，环境局会留意哪些楼宇厨余量较大，并将优先给这些楼宇安装厨余机或提高更换次数。

对于乡郊地区及“三无大厦”集中的地区的厨余回收设备，谢展寰说，将在各区设立100个厨余机的流动点，以街站形式在夜间提供服务。

谢展寰还说，政府正考虑以“绿绿赏”积分换取超市购物券，将换取礼物的相关资源投入到购物券中。此前，谢展寰接受无线电视节目访问时说，“绿绿赏”预计今年内推出，并称政府会研究将租用、运作及维修购物机的费用转移，不需要市民为增设购物券而额外付费，让市民可以按自己需要购买合用物品。

梁子颖质疑，两年完成“一座一智能厨余回收桶”速度过慢，并提到现在香港厨余厂每日仅能处理200吨，新设施投入使用后能增至500吨，远远不及每日3000吨的回收量。谢展寰对此表示，2号处理厂预处理能力最高可达600吨，加上一部分厨余可以送至污水厂，全港最多能进行每日1000吨，并且污泥厂内的污泥处理缸可改为可以处理厨余，届时处理量也会大幅增加。

此外，被问及环境局是否会引进市面上，可以处理骨头等无法回收厨余的先进厨余机，谢展寰指出，政府正在接触不同供应商，需要检视不同产品的效果，以及研究在地处理与集中处理的经济效益差异。