新加坡门将助中国男足出线 中国球迷爆买他名下椰浆饭

新加坡门将哈山·桑尼（Hassan Sunny）在世界杯预选赛对阵泰国时的出色表现，间接帮助同组的中国男足“起死回生”入围18强。这场比赛也让哈山在中国互联网出圈，他名下的小吃店更引来不少球迷爆买。

综合中国媒体报道，中国男足星期二（6月11日）晚在首尔以0:1不敌已提前出线的韩国队。历经六场小组赛后，中国队只取得八分，走到了被淘汰的悬崖边。

这意味着，落后中国队三分和两个净胜球的泰国队，只要能以三球之差击败新加坡队，就能压过中国队，以小组第二名出线。

星期二（6月11日）晚的比赛中，面对泰国队35次射门的猛烈攻势，新加坡门将哈山奋力作出11次扑救。（法新社）

不过，当晚在泰国队对垒新加坡队的赛事中，面对泰国队35次射门的猛烈攻势，新加坡门将哈山奋力作出11次扑救。到补时阶段，哈山还拖延时间，虽然被罚黄牌，但消耗了泰国队进攻的时间。

哈山的顽强防守，让泰国队仅以3比1即两个球的差距击败新加坡队，净胜球数与中国持平，中国队凭借较好的相互对战成绩（中国对泰国一胜一平）力压泰国队晋级18强。

2026年世界杯亚洲区预选赛36强赛迎来小组赛最后一轮，泰国队星期二在曼谷迎战新加坡队。泰国队球员素巴楚（右）与新加坡队球员斯图尔特（中）在比赛中拼抢。泰国队最终以3:1击败新加坡队。（新华社）

哈山凭借赛中的优秀表现，当选全场最佳球员。

赛后，踢进一球的新加坡队前锋伊山和门将哈山被中国球迷视为功臣，尤其在赛中作出11次扑救的哈山，更被中国网民视为“国足的救世主”。

1984年出生的哈山目前效力于新加坡新潟天鹅俱乐部，年近40、进入职业生涯尾声的他在足球之外，也发展其他副业。

2020年，哈山在新加坡开创“哈山厨房”（Dapur Hassan），售卖包括椰浆饭在内的马来料理。他今年4月接受《联合早报》专访时就表示，他从小的梦想就是拥有自己的摊位。

哈山从小的梦想就是拥有自己的摊位，他在2020年开设了“哈山厨房”，售卖包括椰浆饭在内的各式马来饭菜。（取自新瀉阿比雷斯官网）

这场比赛后，哈山厨房登上了中国网民口中“属于中国球迷的新加坡必吃榜”。不少中国网民在微博等社交媒体贴出哈山在新加坡经营的椰浆饭摊位地址，呼吁“有机会的话，大家到新加坡去帮衬一下”。

“哈山厨房”星期三出现不少球迷排队捧场。（卓舒畅摄）

餐厅的收款码也被挖了出来，吸引许多中国球迷“云吃饭”，通过这个收款码转账，其中有中国球迷支付100新元。

还有不少球迷在他社媒下留言感谢。赛后，哈山的队友录制视频，哈山在镜头前说：“谢谢，China！”

不少网民在微博等社交媒体呼吁中国球迷到新加坡哈山的餐厅就餐，以此表示感谢。（微博截图）

除了哈山的贴文，新加坡旅游局、新加坡驻华大使馆等官方微博的评论区也被中国球迷刷屏。不少中国网民留言说：“代表中国男足给你竖大拇哥”“我代表国足 谢谢你”“新加坡，今晚多了14亿球迷”等。

新加坡的旅游热度也在这场比赛后暴涨。

据中新网报道，去哪儿指数显示，6月11日的比赛后，新加坡瞬时搜索指数环比上周增长5.2倍。携程数据显示，6月11日晚10时左右新加坡机票搜索达到一天峰值，热度环比前一天增长150%。百度指数也显示，关键词“新加坡”的搜索指数（PC+移动），从6月10日的6738增长到了6月11日的1万6940，单日增长151%。

携程数据显示，6月12日，已有不少中国游客将哈山的餐厅作为打卡新加坡的第一站。截至6月12日中午，新加坡携程专车订单中，有20%是直接从樟宜机场到哈山的餐厅。