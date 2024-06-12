台陆委会：赴港澳风险升高

在两岸关系紧张之际，台湾政府的大陆委员会指出，台湾民众赴港澳的风险升高，并呼吁台湾民众行前至官方系统登录个人资料及联系方式，以利政府必要时可即时提供协处。

陆委会星期二（6月11日）在官网发布新闻稿称，近期传出多起台湾民众在香港街头、地铁被港警盘查，要求出示证件及翻查随身包包的案例。

陆委会说，依照港澳当地法令规定，警务人员在任何时地发现行为可疑人士时，可以防止、侦察或调查罪行之目的，截停并要求该人士出示身份证明文件供查阅，如合理怀疑有犯罪之虞时，更可进行搜查，如未能出示身份证明文件或配合搜查，即有可能构成违法。

为此，陆委会提醒台湾民众留意港澳情势及可能风险，并呼吁台湾民众在港澳应随身携带护照、港签等身份证件。

陆委会提到，为强化台湾民众的安全保障，陆委会官网已设置“陆港澳紧急服务资讯与旅游警示专区”，提供“前往或过境港澳注意事项”相关资讯，提醒台湾民众港澳法令对于入出境可以携带的物品项目之规范不同，切勿携带瓦斯喷雾器、电击棒、伸缩警棍等违禁品。

同时，陆委会表示，因应香港《维护国家安全条例》及《港版国安法》之实施，赴港澳风险升高，陆委会持续观察相关执法情形，于官网揭露相关案例资讯。陆委会也建议台湾民众前往港澳前，可多浏览官网资讯，行前至“‘国人’赴陆港澳动态登录系统”登录个人资料及联系方式，以利政府必要时可即时提供协处。

香港旅游发展局旗下香港旅业网的资料显示，今年4月访港的台湾旅客接近10万人，达9万9899人次，与去年同期相比大增68.2%。

