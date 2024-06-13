中国官媒：欧盟对中国电动汽车加征关税是算错了账

欧盟拟对中国电动汽车征收临时反补贴税后，中国官媒发文批评欧盟算错了账，以维护公平竞争为名，行破坏公平竞争之实。

新华社星期三（6月12日）晚间在快评中指欧盟步美国后尘祭出关税大棒，执意采取保护主义行动，不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

文章称，欧方将经贸问题政治化、武器化，将影响中欧双边经贸合作氛围，损害欧盟消费者自身利益，也将破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作的大局。

新华社指欧盟对中国电动汽车加税使全球自由贸易再次遭遇打击，这是欧盟算不清“规则秩序账”。中欧是全球产业链供应链的重要一环，德国等欧盟国家与中国汽车产业链供应链深度交融。

文章称：“欧盟的政策制定者应该明白，在经济全球化的当下，对汽车产业强加关税只会进一步扭曲市场，进而割裂全球产供链，对汽车产业长远发展有百害而无一利。”

新华社也说，想靠税收政策营造舒适区，这是欧盟算错了“经济发展账”。欧盟的政策制定者应该明白，中国电动车产业异军突起的关键不是封闭排他，而恰恰是开放合作。

文章强调，中国品牌电动汽车在欧盟热销，靠的是有竞争力的价格、优质的性能和完善的服务。如今欧盟挥舞关税大棒，使欧盟消费者的购车成本大幅增加。

新华社称，除了“消费账”，欧盟还应好好算算“环境账”。如今欧盟一边高举绿色发展大旗，一边挥舞保护主义大棒，如此“双标”只会有损其全球信誉，破坏国际社会应对气候变化合作，阻碍全球绿色转型。

文章也称：“对中国电动汽车加征关税，这笔账是亏是赚，欧盟应该好好算一算了。”

环球时报则在社评中指欧盟向保护主义举了白旗，并说拟中国电动汽车征收临时反补贴税，不仅损害中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

欧盟委员会星期三通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税，这一税率远高于10%至25%的预期，立即引发中国的强烈谴责。

中国商务部回应称，将坚决采取一切必要措施，维护中国企业的合法权益，但未透露采取具体的反击措施。

虽然欧盟针对的是中国电动车商，但一些西方汽车制造商如特斯拉、宝马和雷诺等，因在中国设厂造车并出口到欧盟，它们也将面临更高的成本。

欧盟成员国对于是否向中国电动车加征关税存在分歧，法国表态支持，德国则反对。中国是德国汽车制造商的重要市场。