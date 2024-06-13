欧盟中国商会：对华电动车调查政治操弄迹象明显

欧盟宣布将对从中国进口的电动车征收高达38.1%的临时反补贴税后，欧盟中国商会说，欧方对华电动车调查政治操弄迹象明显，并称加征关税将冲击中欧汽车及相关领域的正常经贸往来，对中欧经贸关系和双边关系带来挑战。

欧盟中国商会星期三（6月12日）在官网发布关于欧委会预披露将对中国进口电动汽车征临时反补贴税的声明中说，对欧委会不顾各方劝阻、执意采取贸易保护主义行动的做法表示非常失望和强烈不满。

欧盟中国商会认为，欧盟此举不仅将严重损害中欧汽车企业及汽车供应链企业正当权益，扭曲中国电动汽车企业在欧洲市场公平竞争环境，还将冲击中欧汽车及相关领域的正常经贸往来，其“溢出效应”更将对中欧经贸关系和双边关系带来挑战。

欧盟中国商会引述其调研结果说，对大多中国车企而言，欧方加征10%以上关税即为高位区间，将对其对欧出口带来直接负面影响。当前的17.4%到38.1%的临时关税区间意味着严峻的市场准入障碍。

欧盟中国商会称，欧方对华电动汽车调查政治操弄迹象明显，单边保护主义性强，并指欧方在调查中滥用调查权，采取不当调查行为，包括部分调查方向和领域超出反补贴调查范畴，对企业提出不合理和超出企业举证范围的要求，未给企业和各利益攸关方提供充足时间应答和举证。

欧盟中国商会说，欧方多项“补贴”指控存在不实成分，涉嫌是“猎巫”举动。在布鲁塞尔举行的数次听证会上，中企及有关方面对调查中出现的问题提出质疑，但欧方均未给予回应，也未纠正其错误做法，使听证会形同虚设。

欧盟中国商会续指，欧方在调查中未能充分履行透明度的有关要求，对于所谓补贴如何造成欧盟产业实质损害或者损害威胁的调查，相关信息不公开，不透明，让各方对调查方法、路径以及结果都怀有强烈质疑。

欧盟中国商会认为，欧方执意推进调查，以及加征临时反补贴税这一贸易保护主义做法可能导致中欧贸易摩擦升级，动荡中欧经贸和商业关系，并呼吁中欧通过对话和磋商来共同寻求解决方案。

另据央视新闻报道，中国汽车工业协会对欧盟此举深感遗憾，并表示坚决不能接受。

中国汽车工业协会希望欧盟委员会不要将当前产业发展必经的阶段性整车贸易现象视为长远的威胁，更不要将经贸问题政治化，滥用贸易救济措施，要避免损害和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，维护公平、非歧视、可预期的市场环境。