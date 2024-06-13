中国央行：支持地方国企收购已建成存量商品房

为提振持续低迷的楼市，中国央行支持地方国有企业收购已建成存量商品房，加快推动存量商品房去库存。

据中国人民银行网站消息，央行星期三（6月12日）在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。

会议指出，设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，加大保障性住房供给，助力保交房及“白名单”机制。

会议说，金融机构和有关单位要落实中共政治局和中国国务院常务会议部署，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存，同时加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。

中国政府今年5月17日打出重磅宽松政策组合拳，宣布迄今为止最强的稳楼市措施。中国国务院要求，地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。对于商品房库存较多城市，政府可以酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。