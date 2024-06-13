取款2万人民币以上要派出所同意 吉林银行：防电信诈骗

近日有居民反映，在中国吉林省长春市一家吉林银行取款时，被告知需要辖区派出所同意才能办理。吉林银行对此表示，取款2万元（人民币，下同，3721新元）以上需要向派出所报备并审核，目的是为防范电信诈骗。

据央广网报道，有网民星期二（6月11日）发布视频称，其母亲携带银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。

网民说，由于另一家银行存款利息较高，母亲想将吉林银行里总金额不到10万元的钱转入到另一家银行。最终，他们等了很久，在派出所审核后，才在银行窗口成功转账。

根据网民在评论区发布的汇款凭证，此事发生在吉林省长春市吉林银行长春遵义路支行。

涉事支行工作人员星期三（12日）回应此事时说，根据辖区派出所要求，取款2万元以上，需要支行工作人员向派出所报备，派出所对客户账户核实后，便可以取款。他说，这主要是为了防范电信诈骗转账以及客户被骗。

工作介绍，核实客户身份的方式有很多种，有的客户表明取款需求后，支行工作人员线上向派出所说明，公安人员线上审核通过，客户便可办理。有的客户则遇到需要派出所工作人员到支行现场处理的情况，“每位客户遇到的具体审核情况可能不同”。

涉事支行所属辖区派出所工作人员则说，居民有取款需求，确实需要向银行说明用途、明细等，银行会将相关信息提交到派出所，工作人员核实后方可办理。

工作人员说：“主要是核实卡里的钱有没有问题，防范电信诈骗，看取款用途也是防止居民被电诈”。他指出，不仅吉林银行，目前多家银行均有相关要求。

吉林银行客服则表示，目前银行内部未出具上述网民提到的相关取款规定，不过有网点应辖区派出所要求有相关规定，具体如何取款需按网点实际情况来。

此事被曝出后，在网上引发热议。不少网民认为，存款自愿、取款自由，是银行开展储蓄业务的基本原则，并质疑“为什么我的钱需要你同意才能取”。更有甚者批评“这其实是一种懒政”“不要拿防诈当借口为难百姓，滥用权力”。不过，也有网民认为此举的初衷是好的，只是过程太麻烦了。