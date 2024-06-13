中国驻泰使馆吁留学人员提防涉奖学金求职诈骗

中国驻泰国大使馆提醒在泰国的留学人员提防奖学金诈骗、求职诈骗。

中国驻泰使馆星期三（6月12日）列出六种常见诈骗类型，即电信诈骗、包裹诈骗、奖学金诈骗、低汇率换汇、社交媒体诈骗，以及求职诈骗。

在奖学金诈骗方面，对方谎称校办人员，告知受害人有一笔奖学金待领取，后续会通过电话、短信、邮件等方式通知，借机发送诈骗链接。

求职诈骗方式则包括假冒中介公司以介绍工作为名收取费用后将受害人删除拉黑，或是在各大网站张贴钓鱼招聘信息，盗取应聘者的社交账号后冒充应聘者对其通讯录好友进行诈骗牟利。

在电信诈骗方面，这一类骗局通常以恐吓开头，对方冒充使馆或执法机构人员，虚构留学人员涉嫌违法犯罪事实，要求拿钱消灾。或采取洗脑、伪造被绑架场景、制造失联三部曲，攻破留学人员父母心理防线，进而获取“赎金”。

驻泰使馆强调，使领馆不会以电话方式通知当事人涉案需要处理，不会转接公检法机关电话进一步联系，不会索要账户信息及密码，不会要求转账或汇款。中国公检法机关不会使用电话和社交软件等对当事人直接开展跨国侦办。

驻泰使馆提醒，如来电人要求不要向家人和朋友透漏此事、有可能被“遣返、逮捕、引渡”、本人和家人会遭遇生命危险等，即判定此为诈骗电话。民众务必保持冷静，切记不要按来电人要求转账、汇款或进行其他操作。

中国驻泰使馆也呼吁民众注意保护个人信息，谨慎在社交媒体和公共网络平台分享个人详情，不在未经核实的网站录入个人重要信息。收到涉及金钱交易的请求应通过多个渠道验证真实性，不点击来路不明、不熟悉的网络链接。接到疑似诈骗电话建议直接挂掉。

驻泰使馆也说，如不幸上当受骗，可第一时间向泰国当地警方和中国户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如受害人无法直接向中国公安机关报案的，可通过中国近亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。