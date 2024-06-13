中国外汇管理局：坚决维护外汇市场稳定

中国国家外汇管理局局长朱鹤新说，将持续完善外汇管理体制机制，坚决维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。

据“国家外汇管理局”微信公众号星期四（6月13日）消息，朱鹤新说，当前百年变局加速演进，国际经济金融形势依然严峻复杂，不稳定不确定因素明显增加，外汇管理工作面临新的挑战。

他说，近年来，面对更趋复杂严峻的内外部环境，国家外汇管理局党组把防范化解金融风险作为根本性任务，改进外汇监管方式，更加注重逆周期调节，强化外汇领域风险监测、预警和评估，提升监管精准性和有效性，坚决做到监管“长牙带刺”，在复杂形势下有力维护外汇市场稳定和健康秩序。

朱鹤新指出，将持续完善外汇管理体制机制，坚决维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，认真落实金融监管全覆盖要求，结合推进机构改革，持续加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。

他还说，将严厉打击外汇违法违规活动，强化外汇形势监测研判和政策储备，切实维护外汇市场平稳运行和国家经济金融安全。同时，进一步完善外汇储备经营管理，稳妥推进多元分散配置，健全全覆盖全方位全过程的风险管理体系，全力保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，更好发挥维护国家经济金融安全的“稳定器”“压舱石”作用。

此前，在5月召开的中共政治局会议强调，要防范化解金融风险事关国家安全，敢于较真碰硬，推动金融监管做到“长牙带刺”，让严的氛围在金融领域树立起来并坚持下去。