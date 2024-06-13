澳门赌场据报停止提供免费小食

澳门博彩业迎来复苏势头之际，有博彩媒体引述消息称，澳门政府要求澳门承批公司停止向赌场提供免费小食，原因可能是担忧免费小食会影响当地中小企业的生存空间。

社交平台流传消息说，澳门政府要求澳门承批公司停止向赌场提供免费小食，亚博汇星期三（6月12日）引述多方渠道证实这项消息。

亚博汇报道称，面对消费群体的竞争环境改变，澳门承批公司在冠病疫情后在娱乐场区域增加免费餐饮区，向客人提供免费小食，以此提高赌场人流。报道进一步说，自从澳门娱乐场提供免费饮食后，不少中国大陆旅客创造了“0元游”澳门的旅游方式。

根据《香港经济日报》，目前大陆社交平台“小红书”有许多澳门免费吃喝的攻略。

但亚博汇报道，近期在小红书中，不少大陆网民反映澳门娱乐场暂停了免费小食供应，包括永利澳门限定提供的免费“茅台拿铁”等。

亚博汇引述一些评论称，暂停供应的原因是澳门政府认为娱乐场的免费饮食影响了澳门中小企业的经营环境，因为部分旅客只在娱乐场领取免费小食，不到其他地方消费。

亚博汇星期三到澳门中区部分娱乐场视察，发现娱乐场依然有供应免费小食。不过，有消息向亚博汇透露：“由于每一家（赌场）都在提供免费餐饮，政府想减少和控制这件事。”

报道引述澳门负责任博彩协会会长宋伟杰说：“早两天已经收到这个消息，相信近期娱乐场会陆续改变供应免费小食的模式。”

至于原因为何，宋伟杰分析说：“不谈论其他外在因素，免费小食的确会增加娱乐场人流……这是否压缩了中小企生存空间，娱乐场方面可能考虑到这个关系，履行社会责任而作出调整。”

彭博社报道，澳门5月份博彩收入增长29.7%，升至疫情以来最高水平，得益于劳动节假期和针对大陆游客的出入境新政。